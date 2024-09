Il mese dell’Alzheimer a Foiano della Chiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – Nelparte la formazione per le terapie non farmacologiche Doll Therapy alla Casa Famiglia S.Martino Elena Bigliazzi Assessore alle Politiche Sociali: “Dobbiamo aprire le nostre strutture assistenziali e residenziali a tutte le novità e le possibilità che la ricerca ci mette a disposizione per dare agli ospiti tutte le possibilità di vivere meglio.” E’ partito nei giorni scorsi il progetto di formazione del personale socio sanitarioCasa famiglia S. Martino disul tema "Le terapie non farmacologiche: la Doll Therapy." A seguire, proprio neldi settembre,Mondiale dell'Alzheimer, verranno messe in uso due bambole terapeutiche, donate da un'artigiana di, Eleonora Cortonicchi, a beneficio di persone, ospitistruttura, con valutazione Specialistica di grave deterioramento Cognitivo.