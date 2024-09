Genoa Gollini | Vorrei restare al Genoa a lungo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pierluigi, portiere del, ha parlato in occasione dell’apertura del padiglione della società al Salone Nautico di Genova. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo è scendere sempre in campo e dare il meglio. A Venezia sappiamo di poter conquistare un risultato importante, tutto passa dalla prestazione. Ci siamo allenati bene, siamo fiduciosi e stiamo lavorando tanto. Poi ci saranno altre due partite molto impegnative. Derby? Conosciamo l’importanza di questa partita. Nonostante sia di Coppa Italia ci teniamo ad andare avanti. Sono molto felice, mi trovo molto bene a Genova e in questa società. Mi sto divertendo molto. È bello scendere in campo la domenica al Ferraris, con tutta quella gente dietro che ci spinge. Sono in una situazione nella quale mi trovo molto bene. Ho fatto tanta strada, tante partite, tante esperienze.