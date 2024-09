Formula Uno per Leclerc è finita | sanno già chi vince

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 19 settembre 2024)Uno, perè già: il pronostico in vista della prossima gara del Mondiale è tutto contro il monegasco della Ferrari Dopo Baku si torna subito a correre. E laUno andrà a Singapore. In Azerbaigian, la Ferrari didopo la pole, ha assaporato la vittoria. Poi il sorpasso di Piastri ai danni del monegasco e la mancata possibilità, per una macchina più lenta, di infilarlo di nuovo.(Lapresse) – Ilveggente.itUn errore di valutazione quello di, come lo stesso poi ha confermato alla fine della gara. Un errore che potrebbe pagare caro anche nella prossima uscita del Circus. I numeri infatti, quelli dei bookmaker in questo caso, sono tutto dire. Ci sono pochissime possibilità che la Ferrari si possa prendere una vittoria, che sarebbe la seconda nelle ultime tre gare dopo quella di Monza.