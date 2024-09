EMMA | esce SOUVENIR Extended Edition ed il nuovo singolo Le date del tour

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024): il 4 ottobre”, la seconda parte di. Da venerdì in radio il“HANGOVER” con Baby Gang. A novembre live nei Palasport di Milano, Roma e Bari Il 4 ottobre fuori ovunque, la seconda parte del viaggio musicale di, con 6 nuove tracce tra cui il“HANGOVER” con Baby Gang in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 20 settembre. L’album, in uscita per Capitol/Universal Music, è disponibile da oggi in PRE-ORDER (https://.bio.to/). Ad anticipare l’uscita diè “HANGOVER”, una ballad dalla sonorità fresche, che segue il percorso sonoro iniziato cone continuato quest’anno con Apnea e Femme Fatale.