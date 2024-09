Dalmine uomo di 58 anni muore schiacciato da un escavatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Bergamo), 19 settembre 2024 – Ancora una tragedia sul lavoro in Lombardia. Oggi, poco prima di mezzogiorno, undi 58è morto dopo esser statoda un. L’incidente è avvenuto in via Levate ain provincia di Bergamo. Sul posto automedica e ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Presenti anche vigili del fuoco personale Ats e forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’ennesima morte sul lavoro in Lombardia. Le ultime tragedie Lunedì 16 settembre, in un'azienda di via dei Tigli, nella frazione Biciccera a Gornate Olona, in provincia di Varese aveva perso la vita un operaio marocchino di 34, Hamid Obid,all’interno di una pressa in un reparto della Techno Plast, azienda che si occupa dello stampaggio di materie plastiche.