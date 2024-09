Da Ostia a San Benedetto del Tronto | la maratona di Riccardo Bugari in difesa degli animali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Manca sempre meno all’inizio della seconda edizione di RUNNING ITALY FOR ANIMALS, l’impresa sportiva senza precedenti dell’atleta olimpionico vegano, che dal 22 al 28 settembre percorrerà l’Italia da costa a costa con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le azioni legali di Essere, una delle più importanti e accreditate organizzazioni in Europa in tema di tutelanegli allevamenti. Dopo il successo mediatico e l’importante contributo raccolto con la prima edizione del progetto, quest’annopercorrerà l’Italia di corsa dalla costa tirrenica a quella adriatica, daa Sandel, in 7 giorni, con una media di circa 80 km al giorno. L’atleta e volontario di Esserepercorrerà in totale 544 km attraversando la catena appenninica, con un dislivello pari a quasi 10mila metri.