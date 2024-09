Conte non doveva accettare Napoli le dichiarazioni dell’ex giocatore spiazzano tutti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) In casa, in attesa della sfida di sabato contro la Juve, bisogna registrare dellespiazzanti su. Dopo essere riuscito finalmente a tornare a vincere tre gare consecutive, cosa che non accadeva dall’anno del terzo scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina, ilsi sta per apprestare a giocare un’altra gara davvero importante. Sabato, infatti, i partenopei saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta. Questa gara, ovviamente, porta con sé sempre tantissimi argomenti, soprattutto quando l’attuale allenatore delha un passato importante con la Juventus. Lo stesso, nella conferenza di presentazione della vigilia, ha ribadito che la sua storia bianconera non la si può cancellare, ma ha anche affermato la sua gioia di essere il tecnico del team partenopeo.