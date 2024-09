Chiara Jaconis uccisa dalla statuina i bambini a casa da soli Indagati i genitori

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024), ieri tra le vie di Napoli la fiaccolata in sua memoria. La tragedia si è consumata per la giovane turista tra le vie di Napoli Si è accasciata a terra e non si è più rialzata, dopo due giorni di agonia, la giovane padovanaè morta. Intanto si indaga per capire cosa sia successo quel giorno, domenica scorsa, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Non si sa ancora chi fosse in, chi ha lasciato cadere lache l’ha colpita, chi sia il responsabile della morte della turista. Intanto si è tenuta la fiaccolata in memoria della giovane nelle vie di Napoli. In centinaia hanno atteso la sorella die il padre Gianfranco con palloncini bianchi e candele accese al grido “perdonateci”. «Napoli forse non è la città più bella del mondo ma ha la popolazione più bella del mondo», ha detto Gianfrancopresente alla fiaccolata in memoria di