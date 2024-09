Cambia il prefetto arriva Di Nuzzo De Luca saluta | La città nel cuore Telecamere e Giostra il mio orgoglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "È stato un onore immenso essere ildi questa provincia, lo dico senza filtri, con dispiacere e commozione; però con una consapevolezza di aver creato tantissimi legami, a partire dalla collettività, dal primo giorno ho conosciuto tantissime persone". E gli aretini tutti lo potranno confermare visto che da anni inalla guida della Prefettura c’è stata una donna sempre disposta a parlare con il cittadino per confrontarci con i problemi della. Sempre pronta al dialogo, in ogni occasione. Ieri mattina èto il saluto delMaddalena De, da tre anni inche in un incontro con la stampa ha voluto dire “grazie“ ad Arezzo, e sopratutto agli aretini. Dedal prossimo primo ottobre sarà direttrice centrale per le risorse umane al dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.