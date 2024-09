Cagliari Nicola | Contro l’Empoli gara combattuta ho grande fiducia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilsi prepara a sfidare, alla ricerca del riscatto dopo l’ultima partita. Si tratta di un match delicato per Davide, che nel corso dell’estate ha lasciato il club azzurro per allenare la squadra sarda: “Guardo a oggi, a dove sono ora, a quello che sto facendo acon lo staff e i ragazzi. A Empoli ho vissuto tanti bei momenti, rimarranno per sempre, ma conta il presente”. Inizia in conferenza stampa: “Ringrazioe il presidente Corsi in particolare per quello che mi hanno permesso di fare, chi mi conosce sa che ho sceltoin funzione di una nuova sfida che volevo intraprendere, di nuovi stimoli. A Empoli ho trovato professionisti seri, belle persone, una bella realtà, ora c’è ile una nuova pagina da scrivere, guardando avanti facendosi forza del passato e delle buone cose fatte“.