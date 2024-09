Auto impazzita a Lido di Camaiore | due giovani turiste tedesche morte sul colpo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un’ha letteralmente fatto una strage adi(Lucca) nella tarda serata di mercoledì. Duesonosuldopo essere state travolte dall’. Sarebbero in totale sette le persone investite: due morti, cinque feriti di cui tre gravi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Italica. In base alle prime testimonianze le vittime sarebbero due ragazze di nazionalità tedesca. La vettura, condotta da una brasiliana di 44 anni, avrebbe bucato due semafori rossi, finendo prima contro le due ragazze, poi travolgendo altre 6 persone. Diversi feriti molto gravi. L’incidente è avvenuto su via Italica nel tratto compreso tra l’Aurelia e il lungomare. Una Mercedessi è scontrata con altri veicoli poi ha travolto dei pedoni.