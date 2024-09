Armi ucraine in Russia Strasburgo dice sì Il Pd si spacca | 8 big votano contro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Via libera del Parlamento europeo all’utilizzo delleconsegnate all’Ucraina anche in territorio russo. L’Aula diha approvato, con 377 voti a favore, 191 contrari e 51 astenuti, il paragrafo 8 della risoluzione sul sostegno all’Ucraina. “Si invita gli Stati membri – si legge – a revocare immediatamente le restrizioni sull’uso delleoccidentali consegnate all’Ucrainaobiettivi militari legittimi sul territorio russo“.in, l’Europarlamentosì Gli italiani hanno sostanzialmente votato a favore, tranne alcune eccezioni tra le file del Pd. Ancora una volta il partito di Elly Schlein procede in ordine sparso sui temi caldi dell’agenda europea (Ucraina, Medioriente, transizione green). In 8 hanno votatol’alleggerimento delle restrizioni all’uso delle