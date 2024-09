Ambiente | al via II edizione Premio Cnr per la Citizen Science | Biblioteca Guglielmo Marconi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sono aperte le candidature alla secondadel ‘Cnr per la’, l’iniziativa che mira a valorizzare e supportare le iniziative di public engagement che coinvolgono cittadini e scienziati in attività di ricerca collaborativa. Il, organizzato dal Cnr attraverso l’Unità Pianificazione, Programmazione eCentrale e l’Unità Comunicazione, è promosso quest’anno in collaborazione con il National Biodiversity Future Center (Nbfc), il centro nazionale di ricerca e innovazione finanziato dal Mur attraverso i fondi Pnrr-Next Generation Eu, e dedicato alla biodiversità nel Mediterraneo.