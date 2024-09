A Legnano stanno per arrivare 8 nuovi medici di famiglia dotati di ambulatori | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Ottodina generale prenderanno servizio a giorni. Un numero che in futuro potrebbe essere incrementato fino a dodici. La buona notizia arriva dall’Asst Ovest Milanese, in particolare dal direttore socio-sanitario Giovanni Guizzetti: “Il riscontro all’ultimo bando pubblicato è stato positivo e al momento abbiamo avuto la conferma di data d’apertura e sede dell’o con otto. Questo territorio, a differenza di altri in Lombardia, non è in una situazione critica”. Treavevano già un incarico temporaneo: pertanto non sarannoingressi ma andrà in porto un passaggio di ruolo da temporaneo a definitivo. Saranno operativi dal primo di ottobre Rotiroti nell’o di Bareggio; Laura Santi a Cassinetta di Lugagnano; Stefano Borghi a Vermezzo con Zelo.