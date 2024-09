X Factor 2024 domani nuove Audizioni | secondo appuntamento con giudici e concorrenti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Xtornagiovedì 19 settembre, su Sky e in streaming su NOW.con leper lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha da subito regalato esibizioni da standing ovation e momenti di puro divertimento, conquistando oltre 700mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al kick off della scorsa stagione. Anche questa settimana tanti i ragazzi che si presenteranno sul palco, esibendosi con una cover o con un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi o almeno un X Pass – una delle novità di quest’anno grazie alla quale ipossono promuovere di diritto un concorrente – per accedere ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni.