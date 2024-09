Twinset leggerezza e femminilità bohémien con Laetitia Casta per la Primavera Estate 2025

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non c’è bisogno di stupire, ma di alleggerire un’esistenza fatta di carichi e pressioni. Sembra questa l’idea di stile diin vista della. Il brand creato da Simona Barbieri non va a caccia del lusso, ma resta fedele a un concetto di moda accessibile, di quel prêt-à-porter che gli ha consentito di affermarsi dall’inizio degli Anni ’90 in poi. La collezione presentata all’apertura della Milano Fashion Week rifugge i concettualismi e presenta un’estetica non aggressiva che esprime una bellezza naturale, possibile, non urlata.