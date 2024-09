Treviso operatore di aerotaxi evade per oltre 100mila euro | sanzionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Un’evasione fiscale totale, quella scoperta dai finanzieri nell’ambito dell’attività di vigilanza doganale e antifrode, svolta all’aeroporto ‘Antonio Canova’ di. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno individuato un vettore aereo comunitario che, tra il 2018 e il 2022, ha omesso di versare l’imposta dovuta per i voli, causando un danno all’erario di 107.350. Oggetto delle attenzioni investigative è una ‘nicchia’ del trasporto aereo, vale a dire i voli non di linea, effettuati con velivoli riconducibili a società di noleggio, con poche decine di posti, solitamente utilizzati per avere maggior comfort e risparmiare tempo, evitando ritardi, code agli imbarchi e al ritiro bagagli. I dettagli dei voli di linea Sono ben 1.