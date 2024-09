Torna il cinema d’autore al Boldini In sala ’Per un pugno di dollari’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da oggi il progettoinEstense, sostenuto dal Comune di Ferrara, riprende il suo ciclo di proiezioni di qualità, mantenendo lo stile inconfondibile del monod’essai firmato Arci Ferrara. La rassegna prevede i restauri esclusivi della Cineteca di Bologna, insieme a rassegne speciali e matinée per famiglie. Il progetto riparte con il restauro 4K del capolavoro di Sergio Leone,undi, targato Cineteca di Bologna. "Per undi dollari non sarebbe mai esistito se Leone non fosse andato a vedere La sfida del samurai nell’autunno del 1963", disse Christopher Frayling. Per questo motivo, Arci Ferrara annuncia anche il restauro del film cult di Akira Kurosawa, Yojimbo - La sfida del samurai, che sarà proiettato sabato 28 settembre inEstense.