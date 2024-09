The Witcher | Sirens of the Deep – la nuova clip mostra il ritorno di Geralt

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Theè diventato uno dei maggiori successi di Netflix e il suo successo ha portatodi Rivia a nuovi livelli. Dalla serie in live-action agli spin-off di The, Netflix ha raddoppiato la sua IP nel corso degli anni. Presto, Netflix intende rivisitarecon un nuovo film d’animazione intitolato The: Sirene degli abissi. Non si è parlato molto di questo film dopo l’annuncio del 2021, ma ora ci è stato dato il primo sguardo al progetto. Come si può vedere qui sotto, il primo sguardo arriva per gentile concessione della Geeked Week di Netflix. L’evento ha portato alla luce una serie di franchise, tra cui Cobra Kai e Uglies, mentre Netflix sta pubblicizzando i suoi nuovi progetti. Naturalmente, anche Theè in cima alla lista, quindi Netflix ha trovato il tempo di rilasciare unadi The: Sirene degli abissi.