Softair Urbania ai vertici La 18ª Compagnia Mutino vince la Libertas Cup

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Diciottesimaha trionfato nella finale nazionale dindo laCup, importante trofeo per il mondo degli appassionati di questa disciplina. Erano tante le squadre classificate alla finale di Fermo, arrivate da tutta Italia e soprattutto da Novara, Roma, Pavia, ma i giocatori provenienti dal nostro entroterra hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando il più alto gradino del podio. Nella partita conclusiva, gli otto operatori dellaracchiudevano infatti tutto l’entroterra, rappresentando, Sant’Angelo in Vado, Fermignano, Cagli, Lunano, Macerata Feltria, Carpegna e Pennabilli. "È stato un anno molto positivo per ilnostrano - dice l’associazione di-.