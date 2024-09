Ricatto hot il maître vuole patteggiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un’avventura clandestina, nata a Cervia dove lui lavorava comee lei aveva deciso di trascorrere un periodo da sola durante una crisi con il compagno, si era trasformata in una frequentazione andata avanti per quasi quattro mesi tra ottobre 2021 e febbraio 2022. Un periodo dopotutto non così lungo: ma pagato a caro prezzo tra molestie, minacce, richieste di denaro, richieste di chiarimenti sul lavoro e a casa e perfino un video di un loro rapporto inviato al compagno di lei. La vicenda, che ha come protagonisti un ventinovenne di origine abruzzese difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato e una quarantunenne residente nel Ravennate parte civile con l’avvocato Lisa Venturi, nel novembre scorso era approdata davanti al gup Janos Barlotti e ora il procedimento potrebbe essere a una svolta.