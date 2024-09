Prato malore alla guida | sbanda e si ribalta sulle auto in sosta Muore un uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024 – Ha perso il controllo della sua, una Fiat Panda, in seguito a unandando a sbattere contro alcune vetture in. La Panda si è poi capovolta su un lato. L’, 77 anni, è morto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 9 in via Bologna, all’altezza di via Martiri delle Foibe. Con il 77enne viaggiava la moglie, 72 anni, anche lei ferita in modo grave e trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Stefano di. Sono stati glimobilisti che hanno assistitoscena a chiamare i soccorsi. Sul posto, per estrarre la coppia dalle lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 77enne. Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone coinvolte.