Pallanuoto serie A femminile

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da oggi c’è un volto nuovo nellaanconetana che si appresta ad affrontare nuovamente la sfida nella massima: è quello di Mariam Marchetti, ventenne nata a Brescia e cresciuta pallanuotisticamente nell’An Brescia, prima di approdare al Verona e negli ultimi due anni alla Rari Nantes Bologna. Mariam Marchetti vanta anche esperienze in nazionale giovanile, un Europeo under 15, un Europeo under 17 e un Mondiale under 18. Visti anche i suoi 183 centimetri di altezza, è una giocatrice che si esprime al meglio in marcatura, ma che è capace di disimpegnarsi bene anche nel ruolo di centroboa, come pure sul perimetro. Una giocatrice duttile ed esperta, nonostante i suoi vent’anni: "Sono molto felice di essere stata chiamata dalla Vela Ancona – dice Marchetti – e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me".