MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 | numeri statistiche curiosità Marc Marquez prova a ingranare la sesta…

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Misano, si replica. Il Motomondiale sarà impegnato nell’autodromo intitolato alla memoria dio Simoncelli per la seconda volta nell’arco di poche settimane. Dopo aver assistito al Gran Premio di San Marino nel weekend del 6-8 settembre, pianificato sin dallo scorso anno, l’autodromo romagnolo si appresta a organizzare il Gran Premio di. Quest’ultima competizione non era in programma, ma è stata allestita in fretta e furia per tamponare la doppia cancellazione in cui è incappato il fine settimana del 20-22 settembre. La data era stata affidata all’India, stralciata per palesi mancanze organizzative. Si è allora deciso di assegnarla al Kazakistan, allo scopo di recuperare l’evento rinvio in primavera a causa delle inondazion che hanno colpito l’Asia centrale. Campa cavallo! Spariti pure i fantomatici kazaki. Così, Dorna è dovuta correre ai ripari.