Milano incendio in un palazzo di 21 piani | domato il rogo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unè divampato all’alba in undi 21in via Trasimeno a. I vigili del fuoco hannole fiamme che si sono sviluppate in un bilocale all'ottavo piano dell’edifico e diverse famiglie che in un primo momento erano state evacuate stanno rientrando nelle loro case. Oltre all'appartamento dove è avvenuto l', sono stati dichiarati inagibili per ora a scopo precauzionale gli appartamenti corrispondenti aisuperiore e inferiore. Intossicate in maniera non grave una giovane e una bambina L'allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco intorno alle 5 e 30. Le fiamme si sono sviluppate in un bilocale all'ottavo piano dove in quel momento si trovava una ragazza che fortunatamente, secondo i vigili, non ha riportato gravi ferite: avrebbe respirato i fumi prodotti dalla combustione ed è stata affidata alle cure dei medici.