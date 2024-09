Lillo e Sermonti tipi da ‘posaman’ l’intervista al cast di ‘Sono Lillo 2’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Impossibile restare seri conPetrolo e Pietroche, nelall’Adnkronos, tra battute e risate, svelano cosa aspettarsi dalla seconda stagione di2’, dal 19 settembre su Prime Video. Diretta da Eros Puglielli e scritta daPetrolo, Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio, la nuova stagione (prodotta da Lucky Red) racconta una nuova assurda avventura. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre,gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera.