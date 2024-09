Le sfide del sindaco | Allargare la Regina Tra cinque anni pronto l’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Pesano quattroda, anche se ora mi sento più giovane di quando sono stato eletto". Sandro Parcaroli, 68, riconosce quanto sia impegnativa questa carica. "Solo un– aggiunge Parcaroli – può capire il lavoro di un collega, anche se è una delle cariche più belle".Parcaroli, qual è il risultato che considera il fiore all’occhiello della sua Amministrazione? "Il sottopasso di via Roma, un progetto che presto vedrà la luce dopo che se ne era parlato per". C’è un obiettivo rimasto indietro? ", finire la fiera e trovare il gestore, realizzare i collegamenti viari". Si lavora per un centro fiere quandofa a Civitanova si è desistito convertendo quel contenitore in un palas.