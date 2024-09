Israele annuncia l’allargamento del conflitto E il Libano si prepara alla guerra con navi per il cibo e rifugi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)con scorte diper la popolazione: ilsicon. Lo ha confermato il premier ad interim libanese, Najib Mikati, dopo una riunione della Commissione la gestione delle crisi e dei disastri, mentre il Paese dei Cedri ha vissuto un altro giorno di tensione, registrando ancora morti e feriti. Dopo i cercapersone dei miliziani di Hezbollah saltati in aria (causando 12 vittime e oltre 4mila feriti), una nuova ondata di esplosioni ha scosso il: questa volta l’attacco ha riguardato radio e walkie-talkie.(come consuetudine per le operazioni all’estero) non ha rivendicato né disconosciuto esplicitamente gli attacchi a Beirut e nel resto del Paese, ma il primo ministro Benyamin Netanyahu – in un breve video – è stato chiaro: “I residenti del nord dievacuati torneranno nelle loro case in sicurezza“.