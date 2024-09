Ineos vola in finale di Louis Vuitton Cup | Alinghi respinta Ben Ainslie promosso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Britannia si è qualificata alladellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo essere incappati in due sconfitte consecutive contro(la prima in modalità dislocante, la seconda in condizioni ballerine di vento), Bene compagni sono riusciti a chiudere i conti contro il consorzio svizzero: dopo le quattro brillanti affermazioni ottenute nel fine settimana, arriva il quinto punto e così la corazzata sponsorizzata da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito ha avuto la meglio nella serie per 5-2.Britannia tornerà in scena a partire da giovedì 26 settembre, quando incomincerà l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti.