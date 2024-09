I programmi in tv oggi 18 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Su Rai Uno Simon Coleman – Il salto dell’angelo, su Canale 5 I Fratelli Corsaro. Guida aiTv della serata del 18Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 18? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 Simon Coleman – Il salto dell’angelo. Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora. Simon Coleman e la sua partner scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio.