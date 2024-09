Francia Barnier avvia le consultazioni per il governo mentre Melenchon vuole cacciare Macron

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Michel, il premier designato della, ha iniziato leper formare il suoe per cercare di trovare una maggioranza. Proprio il giorno dopo in cui la commissione parlamentare, grazie alla maggioranza di sinistra, ha detto si alla votazione in aula per l’impeachment contro Emanuelvoluta da La France Insoumise di. Il difficile tentativo di trovare unper laformare il nuovo esecutivo entro il prossimo 23 settembre. Con la prima novitĂ di rivedere la destra, escluso ovviamente il Rn, di nuovo unita al potere. Dopo il fallimento  delle elezioni legislative anticipate , i membri del partito diÂe i repubblicani (LR) devono ora accettare di governare insieme. Dopo dodici anni trascorsi all’opposizione, la destra si prepara a tornare al potere.