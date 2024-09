Droga nascosta ai giardini Speyer | il cane Bekam trova l’hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ravenna, 18 settembre 2024 –nella zona deie un cittadino extracomunitario irregolare in Italia espulso, ma anche oltre cento persone identificate e più di trenta veicoli ispezionati. Sono questi i numeri dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato di Ravenna nelle giornate di mercoledì e lunedì scorsi in osservanza ai servizi disposti dal questore Lucio Pennella lungo le principali arterie stradali e nelle aree maggiormente colpite da fenomeni di microcriminalità. In particolare, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna e delle unità cinofile della Guardia di Finanza, le Volanti hanno setacciato la zona deie della stazione ferroviaria.