Donna sequestrata per 20 ore in casa dal compagno | Aiuto mi ha picchiato

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un terribile incubo quello vissuto per quasi un giorno intero da unaa Palermo. “il miomi hae sequestrato“, queste le parole usate dalla signora per chiedereai carabinieri. L’uomo, un 42enne, è stato poi arrestato. Ora è accusato di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.Leggi anche: Puff Daddy, il rapper arrestato per violenza sessuale: denunciato da 9 donne La vittima, secondo la sua versione riferita al 112, sarebbe stata, picchiata e abusata dalche poi si è dato alla fuga. L’uomo è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, laavrebbe subito “venti ore di minacce di morte, torture, aggressioni fisiche, tentativi di soffocamento, limitazioni della libertà di movimento, nonché violenze di natura sessuale”.