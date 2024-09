Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 18 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 18, si occuperà deiche seguono. lasi apre con dueche promettono di far discutere. Federica Sciarelli torna a occuparsi della misteriosa morte di Andrea Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, e della madre. La procura di Reggio Calabria ha deciso di riesumare i corpi per fare luce su quanto accaduto. Matacena, condannato per mafia, era fuggito a Dubai. La sua morte, attribuita a un infarto, non convince gli inquirenti, che sospettano un gioco più oscuro. L’ex moglie, che si era opposta al rimpatrio della salma, è ora indagata. Ma non è tutto. Lasi occuperà anche della scomparsa di Mara Favro, una giovane donna sparita nel nulla dopo il lavoro.