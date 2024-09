Buongiorno si racconta | Napoli è casa E adesso… Amma faticà! | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alessandrosi confessa ai canali ufficiali del: tra carriera, passioni fuori dal campo e l’amore per il calcio. Le sue parole rivelano un lato inedito del difensore azzurro. Alessandro, pilastro della difesa del, ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, contribuendo a tre vittorie in altrettante partite di Serie A. In un’intervista per la rubrica ‘FromTheWorldTo’, pubblicata sul canale YouTube ufficiale del club, il difensore ha parlato del suo percorso calcistico, delle sue passioni personali e del suo ambientamento nella città partenopea. “Il mio percorso: da Torino ahato la sua storia: “Sono nato il 6 giugno 1999. Ho iniziato nuotando da piccolo, ma a 7 anni sono entrato nelle giovanili del Torino.