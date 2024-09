ATP Hangzhou 2024 | Luciano Darderi battuto da Kukushkin il kazako vince sul circuito maggiore dopo un anno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)esce subito dall’ATP 250 di. In Cina, di fronte a un campo centrale pressoché vuoto (ed è un grosso problema di larga parte dei tornei cinesi), il classe 2002 deve cedere di fronte all’esperienza di Mikhail, checosì la sua prima partita in un tabellone principale ATP nell’intero. Ilnon riusciva a cogliere un successo suldal Masters 1000 di Shanghai 2023, quando batté il francese Alexandre Muller in tre set. Stavolta ce la fa in due: 6-3 6-4. Il primo game somiglia al festival dell’errore dinon deve praticamente far nulla per conquistare il break di vantaggio. Il, però, si riprende rapidamente e si riporta sul 2-2, e soprattutto riesce a entrare davvero nel match.