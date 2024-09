All’A1Expò torna Bufala Village | una 3 giorni alla scoperta dell’oro bianco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) San Marco Evangelista. Proseguono senza sosta le attività al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud: dopo Fiera del Vintage e Truck in Sud, è la volta della VI edizione di, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. A seguire nei successivi weekend Baccalàe Caserta Beer Fest. Dopo lo straordinario successo riscosso lo scorso anno,propone una serie di novità con un palinsesto musicale che vedrà alternarsi da venerdì a domenica la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Bottarte Thamburò ed in chiusura di manifestazione ancora musica dal vivo e cabaret., come ogni anno, si rinnova con attività nuove ed un’area giochi per bambini ancora più grande che si sviluppa su 5mila mq al coperto con gonfiabili, pista di gokart, quad, il teatrino dei burattini di Giorgio Ferraiolo e baby dance.