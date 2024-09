A che ora Luna Rossa-American Magic oggi mercoledì 18 settembre | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Alle 14:46 e alle 15:58, meteo permettendo, di18, sono in programma le regate tranelle semifinali di Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di America’s Cup. Il team italiano è avanti 4-1 nel punteggio e quindi ha bisogno di una sola vittoria per qualificarsi alla finale. La brezza debole sul campo di gara lunedì scorso non ha permesso al Comitato di completare il programma. Di conseguenza le semifinali della Louis Vuitton Cup riprenderanno. Occhi puntati su Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. Senza dimenticare l’altra semifinale che vede Ineos Britannia avanti 4-1 su Alinghi: il team britannico e quello elvetico gareggeranno alle 14:10 e alle 15:22.