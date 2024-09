Von der Leyen gela la sinistra | La nomina di Fitto riflette l’importanza dell’Italia in Europa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Non solo ladi Raffaelea vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme a Bruxelles, che spiazza lanostrana anti-italiana, ma anche le parole ultimative di Ursula von dersulla centralitànello scacchiere europeo. “L’Italia è un Paese importante e fondatore dell’Ue e questo dev’essere riflesso nella composizione del Collegio”, ha chiarito la numero uno della Commissione Ue. “Il Parlamento europeo ha 14 vice presidenti, tra cui due dell’Ecr. E mi sono basata su questo per la composizione del Collegio, che”, ha continuato. Altro che isolamento del nostro Paese e presunti passi falsi della premier Meloni.