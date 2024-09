Tavares | Evitare rischio Volkswagen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 17 settembre 2024) 16.05 Stellantis "sta lavorando molto duramente perquello che sta capitando a Volkwagen. Abbiamo preso molte decisioni che probabilmente non sono state comprese perché non le abbiamo spiegate bene". Lo ha detto il Ceo di Stellantis Carlosa Mirafiori per l'inaugurazione dell'hub globale di veicoli Pro One. "La decisione di assegnare questo hub a Mirafiori è un'ulteriore testimonianza del nostro profondo impegno in Italia", ha sottolineato. Cambiare le regole sulle emissioni?"Sarebbe ingiusto"