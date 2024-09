Supereroi a quattro zampe | in Umbria arrivano i cani che fiutano le polpette avvelenate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Perugia, 17 settembre 2024 -"antiveleno" entrano in azione per salvare altri animali e proteggere l’ambiente. Prende infatti avvio inil progetto di formazione e addestramento di unità cinofile antiveleno, iniziativa pilota a livello nazionale promossa dall'assessore all'ambiente della Regione Roberto Morroni, in collaborazione con Enpa, l'ente nazionale protezione animali. Il corso si è svolto alla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Le coppie composte da conduttori specializzati e dai loroallo scopo addestrati, sono stati formati per individuare e bonificare le aree contaminate da bocconi avvelenati in quanto sono una grave minaccia per animali domestici, per la fauna selvatica e, in alcuni casi, persino per la salute umana.