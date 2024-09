Sistema istruzione europeo in declino rapporto Draghi | solo l’8% degli studenti UE ha alte competenze in matematica a rischio la decarbonizzazione Ecco cosa fare

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 17 settembre 2024) Secondo ilDragi, l'Unione Europea destina il 4,7% del PIL al finanziamento dei programmi educativi e formativi, includendo sia le scuole che le università. In Italia, questa percentuale scende al 4,2% del PIL, come riportato dall'Istat. Ilesprime preoccupazione per il livello inadeguatoinvestimenti, evidenziando comel'8%dell'UE raggiunga un alto livello di competenza in, un dato inferiore rispetto ai coetanei asiatici, che vede in testa Singapore (secondo i dati OCSE-PISA), seguita da Giappone, Estonia e Repubblica di Corea. L'Italia si trova poco sora la media europea, trascinata soprattutto dal Nord Italia. L'articoloinUE hain, ala