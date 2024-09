Secondigliano | tenta di rubare una vettura in sosta arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024)un uomo dalla polizia di stato aperto furto di un auto in, l’uomo stava cercando di smontare i fari Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Pascale per la segnalazione di furto.I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha indicato un soggetto intento a smontare i fari della propriain; pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso.Per tali motivi, un 50enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto perto furto aggravato.