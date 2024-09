Roma Saelemakers si opera | le ultime

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Ancora nessuna vittoria in campionato, laè una delle delusioni di questo inizio stagione. Non solo, perché tengono banco in casa giallorossa le condizioni di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista si è fermato per infortunio durante la gara di ieri contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il giocatore ex Milan e Bologna è stato costretto al cambio per un problema alla caviglia destra e una microfrattura al perone. Un ko molto serio quindi che potrebbe tenerlo fuori a lungo. Stando alleindiscrezioni, il calciatore si è sottoposto agli esami alla caviglia destra presso il Campus Biomedico e avrebbe riportato una micro-frattura composta poco sotto il perone e un trauma distorsivo che dovranno essere analizzati meglio quando la caviglia sarà meno gonfia e quando si potrà capire l’entità del trauma.