Roma | Grave incidente a Monte Mario uomo in monopattino si scontra con un’auto

(Di martedì 17 settembre 2024) Unsuè rimastomente ferito dopo uno scontro con; la polizia locale sta cercando di identificarlo. L’in via Eugenio di Mattei Questa mattina, poco dopo le 6, si è verificato unin via Eugenio di Mattei, nella zona di. Una bordo di unsi èto con, una Volkswagen Polo guidata da una donna. Condizioni del ferito e soccorsi L’sul, privo di documenti, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli. Le sue condizioni sono serie, e i medici stanno fornendo le cure necessarie. Intervento della polizia locale La conducente dell’auto si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti del Gruppo XIVdella Polizia Locale diCapitale.