Per Fitto c’è poco da festeggiare Parla l’eurodeputata M5S Palmisano | A Roma una delega da serie B

(Di martedì 17 settembre 2024) Nasce la nuova Commissione europea. Prima di affrontare il ruolo e la carica assegnati a Raffaele, Valentina, euromentare del Movimento Cinque Stelle, ci dice cosa pensa della squadra di Ursula von der Leyen? “Siamo delusi. Siamo passati da una Commissione che scommetteva sulla transizione sostenibile a una che punta su difesa, austerity e competitività che poi è una parola vuota che piace solo alle lobby. L’Italia perde lapesante del Commissario per l’Economia e prende invece quelle assegnate in precedenza a un Paese piccolo e non fondatore dell’Ue come il Portogallo. Tra l’altro, ladelle Riforme è stata svuotata dai controlli sul PNRR visto che quel portafoglio è stato assegnato anche a Dombrovskis, il vero vincitore di questo giro di nomine.