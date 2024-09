Morto a 24 anni nel bagno del ristorante la tragedia durante la cena con gli amici Paese sotto choc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Camaiore (Lucca), 17 settembre 2024 – Ieri mattina, tra le stradine del borgo di Nocchi, non si parlava d’altro: nella serata di domenica, in undella zona, un ragazzo èall’improvviso. Era acon deglie si era appartato in. È deceduto lì, a soli 24. La vittima è un turista tedesco. Assieme a un gruppo di, si stava godendo qualche giorno di vacanza in Italia. La comitiva, sette ragazzi in tutti, pernotta in una struttura ricettiva del camaiorese. Per ladella domenica, avevano scelto un notodella zona. Una serata come tante, tra buon cibo, allegria e la spontaneità dei vent’. A un certo punto, il ragazzo si è alzato per andare a usare i servizi igienici. I minuti passano, finché, non vedendolo tornare, la comitiva avverte il personale del