Mimmo è grave ma stabile | Aiello prega per il giovane investito

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“è in terapia intensiva in prognosi riservata. Per ora è. Rispetto alla giornata di ieri c’è qualche lievissimo miglioramento ma la situazione resta. Incrociamo tutti le dita e preghiamo per lui e per i familiari”. Così il sindaco didel Sabato, Sebastiano Gaeta, scrive pubblicamente alla sua comunità, fortemente preoccupata per le sorti del 39ennenella notte tra domenica e lunedì nel limitrofo Comune di Cesinali mentre si stava recando a piedi a lavoro. Negativo l’alcoltest al conducente della vettura, primo a prestare prontamente soccorso. Il ragazzo, come detto anche dal sindaco, è ora ricoverato presso l’ospedale Moscati di Avellino nel reparto di rianimazione.