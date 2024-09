La principessa Amalia d' Olanda appassionata di cavalli ha fatto visita a un ippodromo per incontrare le scorte d' onore

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggi, 17 settembre, inè il Prinsjesdag. In altre parole, è il giorno in cui viene aperto l’anno della sessione parlamentare. L’evento, molto importante dal punto di vista politico, non ha una data fissa – si svolge ogni terzo martedì di settembre – e prevede che le due Camere si riuniscano, per i cosiddetti Stati Generali, al Royal Schouwburg. Anche il sovrano, re Guglielmo Alessandro, fa la sua parte, leggendo un discorso sul trono. Con lui è sempre presente la regina Maxima, e due figlie, quelle già maggiorenni. La royal family olandese in carrozza per il Prinsjesdag La cerimonia prevede una sfilata dal Palazzo Noordeinde al Royal Schouwburg nella quale il re e la regina sono seduti in carrozza insieme all’erede al trono, la