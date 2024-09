La musica più suggestiva Sonate d’arpa e barocco in due nottate magiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Musiche di Luciano Berio, Kurt Weill, Vincenzo Zitello e altri grandi autori, tutte incentrate sul tema della notte, eseguite in modo suggestivo da un talentuoso arpista. E poi brani di Frescobaldi, Corelli e Vivaldi per un’immersione nelle atmosfere del. Sono i due importanti concerti diclassica che si potranno ascoltare questa settimana a Carate. Venerdì alle 21 negli spazi dell’Oratorio di Santa Maria Maddalena, in via Caprotti, l’arpista Giuliano Marco Mattioli sarà protagonista di “Notte - Brani notturni per arpa del 20esimo secolo“, un percorsole tra le pieghe dell’inconscio. A guidare in questo viaggio saranno il “Prologo verso la notte“ di Vincenzo Zitello, brani come “Loosin yelav“, da “Folk songs“ di Luciano Berio e Hakob Aghabab.